Feuerwehr findet Toten

Heppenheim.In der Nacht zum Freitag ist es zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Sanitätern in der Siegfriedstraße gekommen. Über einen Rauchmelder wurden die Rettungskräfte in eine Sozialunterkunft an der B 460 gerufen. Die Polizei ging zunächst von einem größeren Brand aus. Doch in der Unterkunft angekommen, stellte sich heraus, dass ein Bewohner mit einem Feuerlöscher herumgespielt hatte.

Im Zuge des Einsatzes wurden die Zimmer der Unterkunft durchgesehen und dabei ein Bewohner tot aufgefunden. Dies habe nichts mit dem Einsatz zu tun, erklärte Kathy Rosenberger, Pressesprecherin der Polizei Südhessen. „Die Bewohner der Sozialunterkunft leben selbstständig in ihren Wohnungen, weshalb die Leiche bisher nicht aufgefunden wurde“, so Rosenberger. Kurzzeitig musste die Straße wegen des hohen Aufgebots gesperrt werden. bib

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.11.2019