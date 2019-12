Feuerwerksverbot in der Altstadt

Heppenheim.Das Silvesterfeuerwerk hat Tradition und gehört für viele untrennbar zum Jahreswechsel. Mit Blick auf die Brandgefahr und die entstehende Feinstaubbelastung appelliert die Stadt Heppenheim an die Bürger, auch in diesem Jahr wieder maßvoll und vernünftig mit Feuerwerkskörpern umzugehen.

Das Ordnungsamt weist darauf hin, dass das Abbrennen von Feuerwerkskörpern und sonstigen pyrotechnischen Gegenständen in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie Fachwerkhäusern verboten ist. „Dennoch kommt es immer wieder zu Bränden, wie beispielsweise 2010 in Konstanz, wo durch einen Feuerwerkskörper ein Großfeuer in der Altstadt ausgelöst wurde“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Gefahr wird oft unterschätzt

„Die Gefahr, die durch brennende Raketen ausgelöst werden kann, wird offensichtlich vielfach unterschätzt. Gerade alte Häuser sind aufgrund ihrer Bausubstanz leicht entflammbar. Hinzu kommt, dass Brände in den engen, verwinkelten Altstadtgassen besonders schwer zu bekämpfen sind“, heißt es weiter. Vor der Silvesternacht weist das Ordnungsamt daher nochmals auf die besondere Situation in der Altstadt und das dort bestehende Feuerwerksverbot hin und bittet um Beachtung und Verständnis. zg

