Heppenheim.Die Sparkasse Starkenburg unterstützt die Vorbeuge-Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Verbreitung des Coronavirus und folgt damit den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI), um sowohl Kunden als auch Mitarbeiter zu schützen. Ab Dienstag (17.) bleiben alle Filialen ohne eigene Kasse geschlossen.

„Unsere fünf Filialen mit eigener Kasse sind zu den seit Jahresbeginn geltenden Servicezeiten geöffnet“, informiert Jürgen Schüdde, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Starkenburg. Zu den Filialen zählen die Hauptstelle an der B 3 in Heppenheim, die Filiale Am Sparkassenplatz in Viernheim (Schulstraße) und die Filialen in Birkenau, in Fürth sowie in Wald-Michelbach. Schüdde betont, dass die Bargeldversorgung sichergestellt sei und kein „Hamstern“ von Bargeld notwendig ist.

Alle Berater der Sparkasse Starkenburg sind telefonisch oder über digitale Wege erreichbar. Kunden, die keine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ihres Beraters vorliegen haben, können ihr Anliegen an info@sparkasse-starkenburg.de senden oder das Service-Center unter Telefon 06252/1200 kontaktieren.

Schüdde appelliert an die Kunden, soziale Kontakte entsprechend der Empfehlung der Ministerien zu meiden, bei Fragen zum Telefon zu greifen oder eine Mail zu senden. Die Zugänge zur SB-Technologie und Zugänge zu Depots seien gewährleistet. Sparkassenvorstand Manfred Rheiner weist daraufhin, dass es sich um vorbeugende Maßnahmen handelt.

Keine Stiftungs-Veranstaltungen

Abgesagt werden alle Veranstaltungen der Sparkassenstiftung Starkenburg – vorerst bis Mai. Hierzu zählen „Chaplin - das Musical“ am 18. März im Bürgerhaus Viernheim, „Peppa Pig – Die Überraschungsparty“ am 5. April im Bürgerhaus Viernheim, die Bauchredner-Show „Jörg Jara – der Puppen-Psychologe“ am 25. April im Bürgersaal Hirschhorn sowie das Konzert „Forever Amy“, das für den 2. Mai in der Mehrzweckhalle in Heppenheim-Erbach geplant war. Bereits erworbene Eintrittskarten können in allen Filialen der Sparkasse Starkenburg zurückgegeben werden. Der Kartenpreis wird erstattet.

Keine Angebote in den Osterferien

„Stornieren werden wir alle Workshops und Kurse unserer Stiftungsakademie in den Osterferien“, teilt Stiftungsmanagerin Andrea Helm mit. Dies betrifft auch die Mini-Forscherwerkstatt am 28. März. Das Team der Sparkassenstiftung Starkenburg werde versuchen, die meisten Angebote in den Herbstferien zu platzieren und im neuen Programm zu veröffentlichen.

Geschlossen ist ab sofort das Geldmuseum der Sparkasse Starkenburg. Alle geplanten Gruppenführungen werden abgesagt.

Die Maßnahmen gelten bis auf Weiteres. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 17.03.2020