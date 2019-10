Filmabend beim Heimatverein

Erbach.Der Erbacher Heimat- und Kerweverein veranstaltet am Sonntag, 27. Oktober, um 17 Uhr im Haus Emmaus (Feldstraße) einen Filmabend. Der Erbacher Rainer Bauer hat Töne, die der Verein während der im Jahr 2018 veranstalteten „Sagenhaften Nachtwanderung“ aufgenommen hat, mit Bildern unterlegt. Die Einladung richte sich insbesondere an diejenigen, die an der Wanderung nicht teilnehmen konnten. Der stellvertretende Vorsitzende Manfred Bräuer erklärt dazu: „Sagen sowie Spuk- und Zaubergeschichten führen uns nicht nur in vergangene Zeiten, sie versetzen uns auch in eine andere Welt. Hörend und sehend können die Besucher in die Erbacher Sagenwelt eintauchen.“ Der Eintritt ist frei. zg

