Fitnesskurs für Übergewichtige

Heppenheim.Die Kreisvolkshochschule Bergstraße lädt ab 14. Oktober (Montag) zu dem Kurs „Fitness XXL“ ein. Dabei absolvieren die Teilnehmer „Big Gym“, einen speziell auf übergewichtige Menschen zugeschnittenen Mix aus Gymnastik und Aerobic, wie die Kvhs mitteilt. Die Teilnehmer verbessern ihr Körpergefühl, Beweglichkeit und Koordination und stärken durch viele abwechslungsreiche Übungen die gesamte Muskulatur. Eine kleine Entspannungseinheit am Ende rundet die Stunde ab. Der Kurs läuft immer montags von 18 bis 19.30 Uhr im Gebäude C, Kalterer Straße in Heppenheim. Die Teilnehmer sollten Getränke und ein Handtuch mitbringen. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.09.2019