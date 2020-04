Forum Kultur hofft auf Solidarität

Heppenheim.Bei der Hauptversammlung 2019, vor nur sechs Monaten, war die Welt für Forum Kultur noch in Ordnung: Rechner Michael Stahl legte mit seinem Kassenbericht eine Erfolgsgeschichte vor, nachdem sich 4100 Besucher – 900 mehr als im Jahr zuvor – die insgesamt 43 kulturellen Termine der fünf Sparten nicht hatten entgehen lassen, was ein sattes Plus von 8500 Euro ergab. Zudem war die Mitgliederzahl

...