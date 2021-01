Forum Kultur will beim Starttermin flexibel bleiben

Heppenheim.Die drei hessischen Staatstheater in Darmstadt, Kassel und Wiesbaden, das Hessische Landestheater Marburg und das Stadttheater Gießen wollen ihren Spielbetrieb erst in der Osterwoche Anfang April wiederaufnehmen – sofern es die Pandemielage zulässt. Das haben die Intendanzen der fünf Bühnen gemeinsam mit Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn am Freitag vereinbart.

Die Heppenheimer

...