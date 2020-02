Französisch-Prüfung erfolgreich absolviert

Heppenheim.Endlich war es soweit: Stolz hielten einige Schüler und Schülerinnen des Starkenburg-Gymnasiums ihre Delf-Diplome in der Hand. In zwei AGs waren die Teilnehmer ein dreiviertel Jahr lang von der Französischlehrerin Susanne Kubitza auf die unterschiedlichen Prüfungsformen so intensiv vorbereitet worden, dass es am Ende alle geschafft haben.

Mut und Fleiß haben sich also gelohnt, heißt es in der Mitteilung des Gymnasiums. Die Freude über den Erfolg sei demnach bei der feierlichen Übergabe der Diplome durch die Schulleiterin Katja Eicke riesengroß gewesen.

Die Prüfungen sind jeweils in vier Aufgabenbereiche unterteilt: Hörverstehen, Leseverstehen, Schreibproduktion und mündliche Prüfung. Auf diese Weise müssen die Schüler ihre kommunikativen Fertigkeiten in alltäglichen Situationen unter Beweis stellen. Genau deshalb sei das Sprachdiplom auch bei Arbeitgebern sehr beliebt, „sodass die Schüler mit ihrer zusätzlichen Arbeit nicht nur für die Schule lernen, sondern vor allem für ihr späteres Leben“, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Das Diplom B2 berechtigt sogar zum Studium an den meisten französischsprachigen Universitäten ohne zusätzliche vorherige Sprachprüfung. Erwartet werden daher vertiefte Kenntnisse der Sprache – und das haben sechs Schülerinnen der Jahrgangsstufen 10 bis 12 geschafft.

In der Zwischenzeit bereiten sich schon wieder neue Schüler auf die Prüfungen der Niveaus A2 und B1 im März 2020 vor. Der Erfolg der vergangenen Prüfungen motiviert zusätzlich, sind sich die Lehrer sicher. Insgesamt zahle sich der zusätzliche Aufwand immer aus, denn auch im regulären Französischunterricht profitierten die Schüler davon, freier sprechen zu können und kompliziertere Texte sowie Hör- und Sehbeiträge leichter zu verstehen. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 24.02.2020