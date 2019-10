Frauen lernen erfolgreich Deutsch

Heppenheim.Fast zwei Jahre lang hat eine Frauengruppe bei der Caritas Bergstraße in Heppenheim einen Integrationskurs mit Alphabetisierung besucht und dabei insgesamt 1300 Übungsstunden absolviert. Jetzt haben die Teilnehmerinnen die Zertifikate für den Deutsch-Test für Zuwanderer erhalten. Sie stammen beispielsweise aus Afghanistan, Eritrea, Iran, Somalia, Syrien und der Türkei.

„Im Alphabetisierungskurs entstehen durch fehlende Schulbildung besondere Lernhemmnisse für die Frauen, da sie oftmals ganz von vorn beginnen müssen. Sie sind froh, dass es im Kreis weitere Sprachangebote gibt, damit sie zusätzliche Sprachkenntnisse erlangen können“, heißt es in einer Mitteilung der Caritas.

Große Nachfrage

Die Nachfrage nach Frauenintegrationskursen, die vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert werden, sei groß. In Bensheim und Heppenheim laufen derzeit sieben dieser Kurse, davon sechs mit begleitender Kinderbetreuung. Ein weiterer Alphabetisierungskurs in Heppenheim soll noch in diesem Jahr starten, im Frühjahr dann ein neuer Integrationskurs in Bensheim.

Auch diese Kurse werden mit Kinderbetreuung angeboten, um den Frauen eine optimale Lernatmosphäre zu schaffen. Caritas-Mitarbeiterin Barbara Hammon dankte bei der Zertifikatsübergabe besonders den Lehrerinnen und der Pfarrgemeinde Heilig Geist sowie dem Caritas-Zentrum in Heppenheim. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 04.10.2019