„Frauen mit Herz und Hand“

Heppenheim.In kleinerem Rahmen, aber mit einem Festgottesdienst, haben jetzt vier Schwestern in der Kapelle des Mutterhauses St. Vinzenz in Heppenheim ihr Ordensjubiläum gefeiert. Schwester Bernharda legte ihre Profess im Jahre 1950 ab, also vor 70 Jahren, die Schwestern Bernadette, Raimunda und Maria Agnes im Jahre 1960, also vor 60 Jahren.

Als Profess bezeichnet man die öffentliche Ablegung des Gelübdes beim endgültigen Eintritt in den Orden. Die Bezeichnung leitet sich vom lateinischen professio ab, was Bekenntnis bedeutet. Beim Profess verspricht der Kandidat in mündlicher und schriftlicher Form, dass er sein künftiges Leben dem Dienste an Gott und den Menschen weiht.

In ihrer persönlich gehaltenen Ansprache skizzierte Generaloberin Schwester Brigitta Buchler das Leben und Wirken ihrer vier Mitschwestern. Schwester Brigitta sprach von Gebet, Verzicht und Opfer, aber auch von Werken der Barmherzigkeit im Dienst an hilfsbedürftigen Menschen, aus denen inneres Glück erwachsen sei.

Schwester Bernharda Beron war als junge Frau viele Jahre in Mainz tätig, zunächst im Operationssaal an der Universitätsklinik, später dann als leitende Krankenschwester im St. Vinzenz- und Elisabeth-Hospital. Von 1977 bis 1989 war sie Generaloberin der Kongregation in Heppenheim, übernahm die Pflegedienstleitung und wurde Oberin im Pflegeheim Josefinenstift in Sigmaringen und in der St. Hedwig Pflegeheimat in Heidelberg.

Seit 2015 ist Schwester Bernharda im Mutterhaus Heppenheim. Hier hilft die 93-Jährige, wo immer eine helfende Hand gebraucht wird. Schwester Maria Agnes Bürkle war während ihres ganzen Ordenslebens Küchenschwester: in Mainz, im St. Vinzenz- und Elisabeth-Hospital sowie im Fidelishaus und als Küchenleiterin im Josefinenstift in Sigmaringen.

Ab 1999 war sie Küchenchefin im Mutterhaus Heppenheim. „Und auch jetzt noch ist sie, wenn es erforderlich ist, eine wertvolle Hilfe in der Küche“, sagte Generaloberin Brigitta Buchler. Schwester Bernadette Margraf war zunächst Kinderkrankenschwester an der Uniklinik Mainz, dann Stationsschwester der Kinderabteilung im Vinzenzkrankenhaus Limburg und schließlich Konventsleiterin im St. Hedwig-Pflegeheim Heidelberg und im Josefinenstift Sigmaringen. Seit Juni 2018 ist sie in Heppenheim.

Helferin bei Tag und Nacht

Schwester Raimunda Schlumpp half zunächst in der Küche und im Altenheim im Heppenheimer Mutterhaus mit, absolvierte dann eine Ausbildung zur Altenpflegerin und arbeitete 17 Jahre in der ambulanten Kranken- und Altenpflege im schwäbischen Straßberg. „Sie war Helferin bei Tag und Nacht in allen Nöten der Menschen“, lobte die Generaloberin. Später wurde ihre Hilfe als Stationsschwester im Krankenhaus und in der Altenpflege in Hechingen benötigt, später dann im Josefinenstift Sigmaringen.

Dort übernahm sie viele Aufgaben in der Kapelle und der Sakristei. „Als Trösterin der Alten und Kranken und für ihr offenes Herz hat sie sich unschätzbare Werte erworben“, so Brigitta Buchler. Seit Mai 2018 ist Schwester Raimunda Schlumpp im Mutterhaus in Heppenheim und kümmert sich hier um die Pflanzen.

Alle vier Ordensschwestern bezeichnete die Generaloberin als „Frauen mit Herz und Hand, mit großem Sachverstand und unermüdlichem Einsatz zum Wohle der Einrichtungen und deren Bewohner“. Beim Gottesdienst erneuerten die Jubilarinnen ihr Gelübde, Pfarrer Dieter Wessel überbrachte Glückwünsche und Urkunden des Mainzer Bischofs Peter Kohlgraf. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.05.2020