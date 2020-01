Frischer Wind für zwei Kirchengemeinden

Heppenheim.Mit dem neuen Jahr ist auch eine neue Pfarrerin in Heppenheim eingekehrt: Jasmin Setny ist seitdem für die Heilig-Geist- und Christuskirchengemeinde tätig. Nun wurde sie im Gottesdienst am Samstag von der Starkenburger Pröpstin Karin Held ordiniert.

Die beiden Kirchengemeinden haben zum 1. Januar den Kooperationsraum „Evangelisch in Heppenheim“ gebildet. Sie bleiben zwar eigenständig, wollen ihre Zusammenarbeit aber vertiefen. Neben Jasmin Setny sind auch der bisherige Pfarrer der Heilig-Geist-Gemeinde, Frank Sticksel, und der bisherige Pfarrer der Christuskirchengemeinde, Dominik Kanka, jetzt Pfarrer beider Gemeinden.

Erfahrung in der Jugendarbeit

Jasmin Setny war sechs Jahre ehrenamtliche Vorsitzende der Evangelischen Jugend in Hessen und Nassau sowie Jugenddelegierte bei der Kirchensynode der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und hat vor diesem Hintergrund vielfältige Erfahrungen in der Jugendarbeit, die sie auch in Heppenheim einbringen will. „Ich kann auch gut und gern mit Senioren arbeiten“, sagt sie. Ihr Pfarrbüro befindet sich in der Christuskirchengemeinde.

Ihr Vikariat, die praktische Ausbildungszeit, absolvierte sie in der Lukasgemeinde Lampertheim. Daran schloss sich ein fünfmonatiges Spezialvikariat bei der Notfallseelsorge im Kreis Bergstraße an. Theologie studierte sie in Frankfurt, Mainz und beim Institut für Sozialethik und Theologie in Darmstadt. Mit ihrem Mann ist sie bereits nach Heppenheim gezogen. Die Ehrenamtlichen liegen Jasmin Setny am Herzen. „Gemeinde funktioniert nur über Gemeinschaft. Die Gemeindearbeit kann ein Pfarrer oder eine Pfarrerin allein nicht stemmen.“ Ihre Freizeit verbringt sie gerne mit Spieleabenden und Kochen. Dazu spielt sie Squash und schaut gerne Serien. reb/red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.01.2020