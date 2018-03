Früh erkennen und richtig handeln

Heppenheim.Das Deutsche Rote Kreuz bietet Präventivseminare an, die über das rechtzeitige Erkennen und richtige Handeln in Notfällen informieren. In einem gesonderten Kurs werden lebensrettende Handgriffe geübt.

Jede Minute stirbt in Deutschland ein Mensch an den Folgen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, heißt es in einer DRK-Pressemitteilung. "Vor allem weil die Symptome nicht richtig erkannt, die

...

Sie sehen 22% der insgesamt 1855 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 03.12.2013