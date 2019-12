Führung für Kinder und Erwachsene

Heppenheim.Das Museum für Stadtgeschichte und Volkskunde im Amtshof bleibt morgen (Mittwoch) geschlossen. Am Samstag, 4. Januar, findet ab 15 Uhr eine kostenlose Sonderführung zur Heppenheimer Stadtgeschichte für Erwachsene statt. Kinder können an einem Museumsquiz teilnehmen. Am Sonntag, 5. Januar, gibt es ab 15 Uhr eine interaktive Kinderführung mit Spielen und Rätseln zur Geschichte Heppenheims. Die Sonderausstellung „Material und Farbe im Dialog“ des Heppenheimer Malers Josua Mattern ist noch bis 12. Januar im Museum zu sehen. Gezeigt werden Werke des Zyklus „Heimat“ sowie der Reihen „Sequenz in Wachs“ und „Terra Mora“. zg

