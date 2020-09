Heppenheim.Die Tourist-Information Heppenheim bietet in den Herbstferien öffentliche Führungen für Kinder an. Die Stadtführung ist als Kurzvariante mit 60 Minuten für Grundschulkinder geeignet. Bei den Führungen auf dem Laternenweg hat man sich für eine Unterteilung in zwei Altersgruppen (Vier- bis Achtjährige und Acht- bis Zwölfjährige) entschieden.

Los geht es am Dienstag, 6. Oktober, 15 Uhr, mit einer Stadtführung; um 19.30 Uhr folgt eine Laternenführung. Weitere Termine folgen am 7., 8. und 9. Oktober. Tickets für die Führungen müssen vorab in der Tourist-Information gekauft werden. Die gültigen Abstands- und Hygieneregeln sind während der Führungen einzuhalten. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 25.09.2020