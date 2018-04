Fünf Tage Fußball bei Trainingscamp

heppenheim.Der Heppenheimer Traditionsclub FC Starkenburgia Heppenheim veranstaltete in den Herbstferien auf dem Sportplatz am Zentgericht zum zweiten Mal ein Fußball-Camp für Kinder.

Die Stimmung an den fünf Tagen war prächtig, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Teilnehmer trainierten jeden Morgen an sechs Stationen. An den Nachmittagen standen jeweils Kleinfeld-Turniere auf dem Programm.

...

Sie sehen 45% der insgesamt 874 Zeichen des Artikels

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.10.2011