Für einen gerechten Handel

Heppenheim.Lothar Bräunig bleibt Vorsitzender des Trägervereins Faire Welt. Bei seiner Hauptversammlung hat der Verein einen neuen Vorstand gewählt, wie aus seiner Mitteilung hervorgeht. Aus dem bisherigen Vorstand wurden demnach Kassenwartin Luise Neher, Monika Gerz (Beisitzerin und verantwortlich für das Vereinskonto), Silvia Brauch (Beisitzerin und mitverantwortlich mit Inge Menne und Angelika Emig-Brauch für den Einkauf) sowie Manfred Hempel (Beisitzer und aktiv im Finanzteam) mit großem Lob verabschiedet. Karin Poßmann wurde als Schriftführerin für weitere drei Jahre im Amt bestätigt, ebenso Angelika Emig-Brauch als Beisitzerin.

Neu in den Vorstand wählten die Mitglieder Theo Rüllmann als Kassenwart und Brigitte Lehner-Mulzer als Beisitzerin und Verantwortliche für das Vereinskonto. Anette Poßmann als langjährige Kassenprüferin wurde ebenfalls verabschiedet. Sie wird nach Angaben des Vereins aber weiterhin im Ladendienst tätig sein. Walter Schmitt wurde als Kassenprüfer im Amt bestätigt und Norbert Wollmann als weiterer Kassenprüfer hinzu gewählt.

Der alte und neue Vorsitzende Bräunig dankte seinem Team insbesondere für das große Engagement in den vergangenen corona-geprägten Monaten. Schwerpunkte im vergangenen Jahr waren nach Angaben des Vereins unter anderem ein Grundlagen-Seminar zum Fairen Handel in Heppenheim mit Beteiligung der Dachorganisation „Weltläden in Hessen“ und Kollegen aus den Weltläden der Umgebung sowie eine Vortragsveranstaltung zusammen mit dem langjährigen Kooperationspartner, dem Heppenheimer Zweigverein des Katholischen Deutschen Frauenbundes, zu fairafric. Dabei handelt es sich um einen ghanaischen Schokoladenproduzenten und -verarbeiter mit kompletter Wertschöpfung und Verfünffachung von Arbeitsplätzen im Erzeugerland.

Die Anzahl der Vereinsmitglieder habe sich in den vergangenen Jahren beständig erhöht. Außerdem konnte der Verein laut Mitteilung im Jahr 2019 aus den Einnahmen des Weltladens 2538,60 Euro an die Organisationen Voices for Africa, i.nez, Future for Children, Eat global und Sofia (Entsendeorganisation für eine Heppenheimer Freiwillige in einen sozialen Friedensdienst in Ruanda) spenden.

Zu diesen Erfolgen trüge in großem Maße auch eine wachsende Kundschaft aus Heppenheim und Umgebung bei. Diese habe auch die Beteiligung an der derzeitigen Aktion #fairwertsteuer zugunsten der Produzenten in den Ländern des Südens unterstützt. Bei der Aktion wird auf die Auszahlung der aktuellen Mehrwertsteuer-Senkung verzichtet.

Da sich größere Aktivitäten und Veranstaltungen zum jetzigen Zeitpunkt und angesichts der aktuellen Gegebenheiten nicht im Voraus planen lassen, so der Verein, wollen die Mitglieder vor allem informieren und im Weltladen tätig sein. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 10.07.2020