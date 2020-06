Für Gottesdienste anmelden

Heppenheim.Nach den Corona-Infektionen im Zusammenhang mit Gottesdiensten in Frankfurt und Bremerhaven erinnert das Katholische Dekanat noch einmal an die Anordnungen des Bistums Mainz für Gottesdienste in Zeiten der Gefährdung durch das Virus. Unter anderem wurden dabei, je nach Gottesdienstraum, maximale Teilnehmerzahlen festgelegt. Das gilt auch für den Gottesdienst im Heppenheimer Kloster St. Vinzenz.

Hier sind künftig acht Besucher zugelassen, die am Sonntagsgottesdienst der Schwesterngemeinschaft teilnehmen können. Eine Anmeldung im Kloster unter Telefon 06252/93050 ist erforderlich. Anmeldungen für alle anderen Gottesdienste im katholischen Pfarreienverbund Heppenheim werden im Pfarrbüro der Gemeinde Erscheinung des Herrn unter Telefon 06252/71117 angenommen. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.06.2020