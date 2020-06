Für Klima, Gesundheit und den guten Ruf

HEPPENHEIM.Radfahren liegt derzeit voll im Trend. Dies zeigt sich zum einen an den Verkaufszahlen, die seit Beginn der Corona-Pandemie rasant angestiegen sind, sowie an den vollen Auftragsbüchern der Werkstätten, zum anderen aber auch an der städtischen Zwischenbilanz der Kampagne „Stadtradeln“. Seit 2008 treten deutschlandweit Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die

...