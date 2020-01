Für zehn Sekunden in aller Welt

Heppenheim.Wenn in der Nacht zum Montag (2./3.) in den USA eines der größten Sportereignisse der Welt über die Bühne geht, wird auch die Bergsträßer Kreisstadt Heppenheim für Sekunden im Fokus stehen. In einem Fernsehspot des Autoherstellers Porsche für die Übertragung der Football-Meisterschaft Super Bowl sausen Sportwagen über den Marktplatz und durch die Gassen der Altstadt mit Fachwerkhäusern.

Laut Porsche wird die 25 000-Einwohner-Gemeinde zehn Sekunden in der gekürzten Fassung des bereits millionenfach im Internet geklickten Spots auf den Fernsehbildschirmen flimmern.

„Die Heppenheimer wussten von den Dreharbeiten, sie wussten ursprünglich nur nicht, dass es für den Super Bowl ist“, sagt Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU). „Wir wollen das für die Werbung nutzen.“ Heppenheim solle damit bekannter gemacht werden.

Porsche hat den Spot für den US-amerikanischen Markt produziert. In den USA überträgt das Spektakel der US-Sender Fox News. Die Sendeplätze für Werbespots während der Übertragung des Endspiels kosten Millionen US-Dollar. Jährlich schauen dort rund 100 Millionen Menschen das Spiel im Fernsehen. In diesem Jahr treten im Finale der Nations Football League die San Francisco 49ers gegen die Kansas City Chiefs an. lhe

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 01.02.2020