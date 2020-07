Gartenfreunde wählen Vorstand

Heppenheim.Der Obst- und Gartenbauverein Heppenheim lädt seine Mitglieder für kommenden Montag, 3. August, ab 19 Uhr zur Jahresversammlung auf das Freigelände neben der Stadiongaststätte ein. Bei Regen findet das Treffen in der Halle der Sportfreunde statt. Dort ist genug Platz vorhanden, so dass die Mitgliederversammlung unter Einhaltung der geltenden Abstands-und Hygienevorschriften stattfinden kann. Dabei wird der gesamte Vorstand neu gewählt, außerdem stehen diverse Entscheidungen und Infos an. Die Tagesordnung wird zu Beginn der Versammlung bekanntgegeben, Anträge können beim Vorstand eingereicht werden. zg

