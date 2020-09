Gehobenes Wohnen in alten Mauern

Heppenheim.Im Mai 2014 erwarb das Nürnberger Unternehmen Terraplan das denkmalgeschützte Gebäudeensemble der einstigen Landesheil- und Pflegeanstalt am Heppenheimer Eckweg. Nach vierjähriger Sanierung sind die Arbeiten auf dem fünf Hektar großen Areal, das nun den Namen „The Bergstraße Sports & Country Club“ trägt, nach Angaben des Unternehmens weitgehend abgeschlossen. „Die denkmalgeschützten Gebäude von 1861 sind nach einem teils steinigen Weg nahezu fertig saniert und bereits vermietet“, teilt Terraplan mit.

Insgesamt entstanden auf dem Gelände 173 Eigentumswohnungen bei Wohnungsgrößen von 40 bis 160 Quadratmetern und zwei Gewerbeeinheiten. Zusätzlich befinden sich auf dem Grundstück oberirdische Pkw-Stellplätze, eine Parkgarage und Abstellräume in den Gartengeschossen. Highlights der Gesamtanlage sind laut Bauträger das „Arboretum Heppenheim“ – eine Parkanlage mit heimischen und exotischen Baumriesen, Weinkeller, Weinregale und TV-Lounge im historischen Gewölbekeller. Ein hauseigenes Fitnessstudio und Sauna runden das Angebot ab.

Vor über 150 Jahren öffnete die frühere psychiatrische Klinik ihre Pforten. Von 1861 bis 1865 wurde sie als „Großherzogliche Landesirrenanstalt“ nach Plänen des Arztes und Direktors Georg Ludwig errichtet. Nach ihm ist die Ludwigstraße benannt, an der das Areal liegt. Für die Ausführungsplanung des klassizistischen Gebäudes waren Baurat Christian Friedrich Stockhausen und die Architekten Friedrich Obenauer und Paul Amelung verantwortlich. Gemeinsam mit den Architekten wollte Dr. Georg Ludwig einst mit dem Bau ein Vorbild für Deutschland schaffen. Die Patienten sollten hier Entspannung für Körper und Geist finden. Auch der Park sollte zur Genesung beitragen. Bereits 1875 bis 1892 wurde erweitert und aufgestockt. 2014 zog die Vitos-Klinik als letzter Träger der Klinik letztlich in einen Neubau am Kreiskrankenhaus um, sodass das alte Gebäude leer stand.

Erhebliche Überraschungen

Während der Sanierung wurde Terraplan nach eigenen Angaben oftmals vor Herausforderungen gestellt: So stellte bereits das Bauvorhaben die erste Hürde dar, da die über 150 Jahre alten Krankenhausgebäude in der Vergangenheit mehrfach umgebaut wurden. Bauliche Brüche und eine unterschiedliche Struktur sorgten trotz eingehender Analyse bei Kauf des Objektes für erhebliche Überraschungen.

„Neben einem mehrschaligen Mauerwerk und notwendiger Anpassung der Bauphysik sorgten das Auffinden und die Verfüllung von bauzeitlichen Schornsteinen und die Instandsetzung oder der Abbruch von nicht tragfähigen Gewölbe- und Kappendecken für Schwierigkeiten, das Gebäude einheitlich zu sanieren“, heißt es in der Mitteilung.

Die Suche nach passenden Baufirmen war die zweite Hürde, die es zu überwinden galt. Aufgrund des Baubooms zur Zeit des Baubeginns stiegen die Kosten an und lokale Firmen aus der Region waren ausgelastet. So griff man zum Teil auf Firmen aus Ostdeutschland oder Berlin/Brandenburg zurück, mit denen Terraplan bereits andere Bauprojekte realisiert hatte. Doch auch die hatten Schwierigkeiten bei der Vergabe ihrer Bauleistungen zu wirtschaftlichen Konditionen. Zum Teil musste man während der Bauphase zudem einzelne Baufirmen/Handwerker ersetzen, um das Bauvorhaben überhaupt abschließen zu können. Folgen waren erhebliche Bauverzögerungen und ungeplante Kosten, die das Bauvorhaben für die Terraplan unwirtschaftlich gestalteten.

Erwerber und Mieter waren durch diese zeitlichen Verzögerungen zuweilen unzufrieden, konnten laut Terraplan aber auf einen Festpreis vertrauen, solange der Bauherr das Bauvorhaben zum Abschluss bringt. Und das Unternehmen gibt an, dieser Verpflichtung auch nachgekommen zu sein. red

