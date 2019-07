Gemütliches Picknick im Grünen

Heppenheim.Das Wetter ist ideal für ein Picknick im Grünen, zu dem der Frauentreff des Deutschen Roten Kreuzes und das Caritaszentrum auch in diesem Jahr wieder einladen. Wie die beiden Koordinatorinnen Brigitte Wecht und Carola Friemel mitteilen, findet das Picknick am 17. Juli (Mittwoch) von 10 bis 12 Uhr im Hinterhof der DRK-Begegnungsstätte, Werlestraße 5 in Heppenheim, statt. „Gemeinsam kann man dabei den Sommer genießen und bei netten Gesprächen, Getränken und Snacks zusammensitzen“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung.

Jede Teilnehmerin ist dazu eingeladen, sich mit einer eigenen Köstlichkeit zu beteiligen. Kaffee, Tee, Wasser und Brötchen werden von den Veranstaltern gestellt. „Alle Frauen, die Lust auf ein gemeinsames Frühstück haben, sind herzlich willkommen“, heißt es in der Mitteilung von Caritas und DRK weiter. Zur Planung wird um Anmeldung gebeten unter Telefon 06252/990135 oder 06252/689175. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 11.07.2019