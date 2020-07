Geopunkte informieren in der Altstadt

Heppenheim.Auf historische Sehenswürdigkeiten in Heppenheim weisen neue Informationstafeln in der Altstadt hin. In Zusammenarbeit mit dem Unesco-Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, dem Verwaltungsrat der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und dem Museum für Stadtgeschichte und Volkskunde wurden drei neue Geopunkte aufgestellt. Zu finden sind sie nun an der Kirche St. Peter, auf dem Heppenheimer Marktplatz und am Kurmainzer Amtshof.

Broschüren zum Mitnehmen

Besucher und Heppenheimer können sich damit direkt bei den markanten Plätzen und Gebäuden informieren und sich am Amtshof und auf dem Marktplatz aus zusätzlich angebrachten Boxen Broschüren über die Altstadt und das Museum mitnehmen. Auf dem Altstadtplan am Marktplatz ist unter anderem der Weg zur Tourist-Information dargestellt, in der Gäste weitere Informationen, Souvenirs und mehr erhalten sowie Stadtführungen buchen können. zg

