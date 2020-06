Heppenheim.Für 14. Juni (Sonntag) lädt die Tourist-Information Heppenheim ab 10.30 Uhr zu der öffentlichen Führung „Geschichten am Wegesrand – Das Geistertal“ in den Süden Heppenheims ein. Bei der rund 2,5-stündigen Wanderung durch die Weinberge im Eckweg und das verwunschene Bombachtal werden Geschichten aus alter Zeit wieder lebendig.

„Sicherlich sind ihre Lage und Abgeschiedenheit der Grund für allerlei Erzählungen und Spukgeschichten, die sich um die Landschaft an der Grenze zu Baden ranken. Denn so ganz geheuer kommt es einem in dem schattigen Waldtal bis heute nicht vor“, schreibt die Stadt. Stadtführer Karlheinz Mulzer erzählt an den zahlreichen Aussichtspunkten von der Entwicklung der Landschaft und natürlich etliche Sagengeschichten „am Wegesrand“.

Dabei geht es unter anderem um das „Elfentrittchen“, einen Waldgeist und den „Teufelssprung“. An zahlreichen Stellen, die die Wanderer passieren, bieten sich außerdem traumhafte Ausblick über Heppenheim und Laudenbach bis in das Rheintal. Die Teilnehmer treffen sich auf dem Parkplatz am Eckweg.

Die Wanderung führt über den Eckweg ins Bombachtal und über den Burgensteig und den Mausnestweg wieder zurück. Bequeme Kleidung und gutes Schuhwerk werden empfohlen. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Tickets müssen vorab bei der Tourist-Information in der Friedrichstraße erworben werden, die montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet ist. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.06.2020