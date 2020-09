Geschichten und Mühlen

Heppenheim.Sagengeschichten zwischen Eckweg und Bombachtal erwarten die Teilnehmer der öffentlichen Führung „Geschichten am Wegesrand“, zu der die Tourist-Information Heppenheim für den 27. September, Sonntag, ab 10 Uhr einlädt. Die zweieinhalbstündige – leichte – Wanderung beginnt am Parkplatz Eckweg (neuer Friedhof) und führt oberhalb des Guldenzolls in das Bombachtal und über den Burgensteig und den Mausnestweg zurück. Auf dem Weg werden Waldgeister, das Elfentrittchen und sogar der Teufel persönlich in Erzählungen „am Wegesrand“ lebendig. Ein Genuss ist der traumhafte Ausblick über Heppenheim, Laudenbach und bis in das Rheintal, der sich bei dieser abwechslungsreichen Wanderung vielerorts bietet.

Auf Spurensuche nach den alten Heppenheimer Mühlen begibt man sich bei der öffentlichen Führung „Wo einst die Mühlen klapperten“ am 4. Oktober, Sonntag, ab 14 Uhr. In der Altstadt Heppenheims konnte man über viele Jahrhunderte das Klappern der außerhalb der Stadtmauern gelegenen Wassermühlen hören. Wer die beinahe vergessene Welt der Mühlen neu erleben möchte, ist bei der öffentlichen Mühlenführung genau richtig. Mühlen-Geschichte und -Geschichten an Altstadtplätzen und ehemaligen Mühlenstandorten sowie die Vorgänge des Mahlens sind Thema des rund 90-minütigen Rundgangs.

Tickets im Vorverkauf

Erwachsene Teilnehmer an der Führung „Geschichten am Wegesrand“ zahlen 8 Euro, Kinder 4 Euro. Die Teilnahme an der Mühlenführung kostet 4,50 Euro für Erwachsen und 2 Euro für Kinder. Tickets müssen vorab bei der Tourist-Information erworben und Kontaktdaten hinterlegt werden. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen beschränkt. Die allgemein gültigenAbstands- und Hygieneregeln sind während der Führungen einzuhalten. Nähere Informationen gibt es bei der Tourist-Information Heppenheim, Friedrichstraße 21, 64646 Heppenheim (Mo.-Fr. 08:00-15:00 Uhr, Samstag 10:00-13:00 Uhr). red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.09.2020