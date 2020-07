„Gesichter einer Stadt“ im Museum

Heppenheim.Das Museum für Stadtgeschichte und Volkskunde im Kurmainzer Amtshof eröffnet am kommenden Sonntag, 5. Juli, um 11.30 Uhr die Ausstellung „Gesichter einer Stadt“ mit Porträtfotografien von Henner Kaiser. Die Ausstellung ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit des Museums für Stadtgeschichte und Volkskunde mit dem Fotografen.

Gezeigt werden 66 Porträts von Menschen, die stellvertretend für viele andere in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten das gesellschaftliche Leben in Heppenheim auf unterschiedliche Weise geprägt haben. Zu sehen sind Bilder von Frauen und Männern in ihrem Ehrenamt, aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Kirche oder Vereinen.

Besondere Persönlichkeiten

„Ein Porträt ist mehr als nur das Abbild einer Person. Es ist das Ergebnis einer Interaktion zwischen dem Porträtierten und dem Fotografen. Mit Schwarz-Weiß-Fotografie gelingt es Henner Kaiser, charakteristische Merkmale und Besonderheiten einer Persönlichkeit aus seiner Perspektive herauszuarbeiten“, heißt es in der Ankündigung.

„Die entstandenen Aufnahmen beeindrucken durch Tiefe und Intensität. Sie sind Momentaufnahme und Zeitdokument zugleich.“ Geöffnet ist die Fotoausstellung im Museum ab Sonntag bis 23. August immer mittwochs, donnerstags, samstags und sonntags zwischen 14 und 17 Uhr. zg

