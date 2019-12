Gipfelwerk sakraler Chormusik

Heppenheim.Der Konzertchor Cantus Vivus Bergstraße bringt am Sonntag, 8. Dezember, 19 Uhr, in der Kirche Sankt Peter die Marienvesper von Claudio Monteverdi zu Gehör. Außer dem etwa 80-köpfigen Chor wirken sieben Gesangssolisten mit, und zwar Viola Elges und Uta Löffler-Raqué (Sopran), Thorsten Gedak, Christoph Mahla und Martin Lehr (Tenor), Matthias Dumm und Karl-Heinz Dumm (Bass).

Das Ensemble Musiche Varie (Leitung: Martin Lubenow), das den Chor als Instrumental-Ensemble begleitet, ist laut Ankündigung ein in Alter Musik sehr versiertes Spezialensemble im Sinne einer historischen Aufführungspraxis. Es wurde 1992 gegründet. Musiche Varie musiziert auf besonderen Instrumenten wie Zink, Renaissanceposaune, Violine, Viola da braccio, Gambe, Violone, Chitarrone sowie Orgel.

Lichtkonzept für Kirchenraum

Als Ergänzungsprojekt haben Wolfram Schmidt und Benjamin Bogs ein auf die Inhalte der einzelnen Sätze der Marienvesper abgestimmtes farbliches Konzept zur Gestaltung des Kirchenraums mithilfe moderner LED-Leuchttechnik erarbeitet. Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Chorleiter Wolfram Schmidt. In der Ankündigung des Konzertes heißt es:

Claudio Monteverdi komponierte am Übergang zwischen der Musik der Renaissance und der Barockmusik. Er wirkte von 1613 bis zu seinem Tode 1643 als Kapellmeister am Markusdom in Venedig. Seine bedeutendsten Kompositionen erstrecken sich im Wesentlichen auf das Feld der Chormusik (Messen, geistliche Motetten, Psalmen, Madrigale). Außerdem leistete er für die noch sehr junge Operngeschichte vor allem durch seinen leidenschaftlich-deklamatorischen Gesangsstil Bedeutendes.

Die Renaissance hatte in der geistlichen Musik meist vielstimmige und a cappella gesetzte, imitatorisch-kontrapunktisch hochkomplexe Vokalwerke hervorgebracht (Zeitalter der „Vokalpolyphonie“). In dieser Tradition stand Monteverdi zunächst auch. Zugleich entwickelte er aber stilbildend ein neues Kompositionsprinzip, das sich in der Barockmusik schnell durchsetzen sollte: eine weniger polyphone, als vielmehr hierarchisch klar geordnete vokal-instrumentale Kompositionskunst. In der Marienvesper sind beide Kompositionstechniken präsent.

1610 brachte Monteverdi bei einem venezianischen Verleger die Missa In illo tempore und die Marienvesper als Doppelausgabe heraus und meldete sich damit in den beiden geistlichen Hauptgattungen des beginnenden 17. Jahrhunderts zu Wort: der Messe und der Vesper. Das venezianische Konzept der „Raumkunst“ ist auch in der Marienvesper deutlich zu erkennen.

Für die Marienvesper hat noch eine vierte Tradition erhebliche Bedeutung: die des Gregorianischen Chorals. Monteverdi entwickelte die meisten Einzelsätze auf der Basis von solchen traditionellen Choralmelodien, die er äußerst kunstvoll immer wieder in seine Komposition einwebte. In ihrer Vielgestaltigkeit und komplexen Vielstimmigkeit gehört die Marienvesper unbestritten zu den anspruchsvollsten und großartigsten Gipfelwerken sakraler Chormusik des Abendlandes. zg

