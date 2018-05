Glückwünsche für das Ehepaar Gärtner

Heppenheim.Zum Jahresabschluss hatte der Ziegenzuchtverein Heppenheim seine Mitglieder samt Partnern in die Gaststätte "Am Stadtgraben" in Heppenheim eingeladen.

Mit besonderer Freude begrüßte der Vorsitzenden Helmut Mäffert den Ehrenvorsitzenden und Ziegenpreisrichter Ernst Weidenauer, der extra aus Ostroszowice (Polen) angereist war, um gemeinsam mit Freunden und Bekannten einen schönen Abend zu

...

Sie sehen 36% der insgesamt 1114 Zeichen des Artikels

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.01.2016