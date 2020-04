Goethes „Faust“ auf der Kinobühne

Hemsbach.„Programmkino goes Theater“ heißt es jetzt in der Hemsbacher „Brennessel“. Kein geringeres Stück als Goethes „Faust“ lässt Kinobetreiber Alfred Speiser am kommenden Sonntag, 3. Mai, im großen Kinosaal aufführen – natürlich unter speziellen Corona-Bedingungen, denn noch sind die Kinos von einer vorsichtigen Öffnung ausgenommen.

„Es ist wirklich sehr schade, dass wir immer noch kein Publikum in unser Kino lassen dürfen“, sagt Alfred Speiser. Deshalb wird die Aufführung aufgezeichnet und später im Internet gezeigt. Zu sehen ist die Aufführung von Goethes „Faust“ dann auf der Facebookseite des Programmkinos „Brennessel“.

Begleitung am Flügel

Die literarisch-konzertante Produktion ist eine Idee der Weinheimer Schauspieler und Kabarettisten Katja Hoger, Markus Weber und Holger Mattenklott. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr in Weinheim kommt das Stück jetzt in die „Brennessel“. Mattenklott spielt dabei den Faust, Weber den Mephisto und Hoger das Gretchen. Wilfried Althammer spielt am Flügel unter anderem Stücke aus Gounods „Faust“-Operette und Musik von Robert Schumann. Regisseur dieser speziellen Aufführung ist Joachim Grund. zg

www.facebook.com/ kinobrennessel

