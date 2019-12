Gospelkonzert in Sankt Peter

Heppenheim.Bereits über eine Millionen Konzertbesucher haben The Best of Black Gospel bereits live gesehen, jetzt macht der Chor auf seiner „20 Years of Gospel“-Jubiläumstour Station in Heppenheim. Das Konzert findet am 2. Februar (Sonntag) ab 17 Uhr in der Kirche Sankt Peter statt. In einem zweistündigen Programm singt eine Auswahl der besten Gospelsänger aus den USA die bekanntesten und schönsten Gospelsongs.

Gänsehaut garantiert

Schon seit 1999 geht der Chor regelmäßig auf Europatournee und gehört inzwischen zu den gefragtesten Gospelchören in Deutschland. Für das Publikum sind die Konzerte stets ein ganz besonderes Erlebnis, denn es wird kurzerhand mit einbezogen. „Jeder Auftritt ist ein Ausnahmekonzert, bei dem die Gute Nachricht immer im Vordergrund steht – Gänsehautfeeling ist garantiert“, heißt es in der Ankündigung. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 27.12.2019