Gospelkonzert in Sankt Peter

Heppenheim.Im Rahmen ihrer Europa-Tour gibt die Gruppe The Best of Black Gospel jetzt zum zweiten Mal ein Konzert in Heppenheim: am 2. Februar (Sonntag) ab 17 Uhr in der Kirche Sankt Peter. „Der Chor vereint eine Auswahl der besten Gospelsänger aus den USA. Bei ihrem zweistündigen Programm in Heppenheim singen die Ausnahmekünstler, instrumental begleitet, die bekanntesten und schönsten Gospelsongs“, heißt es in der Ankündigung.

Seit 1999 geht der Chor The Best of Black Gospel regelmäßig auf Europatournee und ist inzwischen einer der gefragtesten Gospelchöre Deutschlands und Europas. Tickets gibt es unter anderem bei den Tourist-Informationen der Städte Heppenheim, Bensheim und Lorsch sowie im Internet. zg

