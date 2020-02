Gottesdienste am Aschermittwoch

Heppenheim.Die Kirchengemeinden im katholischen Pfarreienverbund Heppenheim laden für Aschermittwoch, 26. Februar, zu mehreren Gottesdiensten in verschiedenen Kirchen ein. Damit beginnt für die römisch-katholischen Christen die 40-tägige Fastenzeit.

Um 7.15 Uhr ist die Eucharistiefeier im Kloster Vinzenz, um 12.30 Uhr der Gottesdienst für die Martin-Buber-Schule in der Kirche St. Peter und um 16 Uhr der Kindergottesdienst für alle Grundschulen in der Kirche Erscheinung des Herrn. Um 18 Uhr folgt die Eucharistiefeier in der Kirche St. Peter und um 18.30 Uhr die Eucharistiefeier in der Kirche St. Bartholomäus in Kirschhausen. Um 19 Uhr ist die Eucharistiefeier in der Kirche St. Michael in Hambach und um 19 Uhr die Wort-Gottes-Feier in der Kirche Erscheinung des Herrn.

Außerdem gibt es im Marienhaus um 14.30 Uhr im Rahmen eines Seniorennachmittags eine Wort-Gottes-Feier. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 25.02.2020