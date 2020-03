Gottesdienste fallen aus

Heppenheim.Im Bistum Mainz sind vorerst für die nächsten zwei Wochen, bis einschließlich 27. März, alle Gottesdienste und Veranstaltungen in den Gemeinden abgesagt. Die Kirche will damit einen Beitrag leisten, dass sich das Corona-Virus nicht zu schnell ausbreitet. Das Pastoralteam des katholischen Pfarreienverbunds Heppenheim unterstützt diese Initiative und bittet alle Gläubigen um Verständnis.

Der Bischof verweist in seinem Brief auf die Möglichkeiten, die weiterhin zur Verfügung stehen: auf die Fernsehgottesdienste und religiösen Angebote in den Medien (eine Übersicht findet sich auf www.bistum-mainz.de), außerdem auf das persönliche Gebet, das Lesen in der Heiligen Schrift und das Beten und Singen in der Familie, die vielleicht in dieser für alle ungewohnten Fastenzeit wichtiger werden können.

Außerdem bittet der Bischof die Priester, stellvertretend für die Gemeinden die Eucharistie zu feiern und alle Anliegen der Gemeindemitglieder hineinzunehmen. Das Pastoralteam des katholischen Pfarreienverbunds Heppenheim informiert hiermit, dass ein solcher – nicht öffentlicher Gottesdienst – immer sonntags um 11 Uhr stattfinden wird. Die Kirchen sind tagsüber zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet, die Pfarrbüros sind zu den üblichen Zeiten besetzt. Es wird allerdings darum gebeten, sich telefonisch anzumelden. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.03.2020