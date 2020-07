Grillfest am 8. August

Heppenheim.Die Selbsthilfegruppe der Rheuma-Liga lädt für 8. August (Samstag) zum Grillfest unter Einhaltung der Hygieneregeln ein. Die Gruppe nutzt die Gelegenheit zum Informations- und Erfahrungsaustausch und trifft sich um 15 Uhr in der Gaststätte „Anstoß“ im Stadion. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Veranstaltung jedoch nicht in gewohnter Weise durchführbar, heißt es in einer Mitteilung.

Anmeldung bis 4. August

Die Bewirtung liegt in diesem Jahr ausschließlich in der Hand der Gaststätte. Um telefonische Anmeldung unter 0152/38091014 bis spätestens 4. August (Dienstag) wird gebeten. Das Leitungsteam plant darüber hinaus, auch den regelmäßigen Informations- und Erfahrungsaustausch am ersten Mittwoch im Monat im „Halben Mond“ ab September wieder aufzunehmen, sofern es die aktuelle Situation zulässt. zg

