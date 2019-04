Große Mehrheit stimmt für höhere Parkgebühren

Heppenheim.Das Parken in der Kreisstadt wird teurer. Mit großer Mehrheit hat die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag einem entsprechenden Antrag der Grünen Liste (GLH) zugestimmt.

Bis zu einer Parkzeit von 45 Minuten können Fahrzeuge künftig kostenfrei auf den innerstädtischen Parkflächen abstellt werden. Jede weitere angefangene Stunde Parkzeit kostet dann einen Euro. Das entspricht im Vergleich zu den bisherigen Gebühren in Höhe von 50 Cent pro Stunde zwar einer Verdoppelung – aber nur auf den ersten Blick, wie die Befürworter unisono beteuerten. „Schließlich wird die Wirkung der sogenannten Brötchentaste von bisher 30 auf 45 Minuten ausgeweitet. Im Endeffekt handelt es sich um eine angemessene Anpassung“, sagte Hermann Peter Arnold (CDU).

Das sahen freilich nicht alle so: Insbesondere Freie Wähler (FWH) und FDP standen der Entscheidung kritisch gegenüber. „Wir sollten über die Aufwertung der Innenstadt nachdenken, bevor wir die Parkgebühren erhöhen“, sagte Kerstin Fuhrmann (FWH). FDP-Fraktionsvorsitzender Christopher Hörst hatte einen anderen Ansatzpunkt: „Ihnen geht es nur um grüne Interessen, Sie führen einen Streifzug gegen die Autofahrer.“

FDP legt Änderungsantrag vor

Hörsts Fraktion legte dann auch einen Änderungsantrag vor, den die anderen Fraktionen zwar durchaus interessiert zur Kenntnis nahmen, letztlich aber geschlossen ablehnten. So beantragte die FDP die Einführung eines dynamischen Parkleitsystems, in das alle öffentlichen Parkräume in der Innenstadt eingebunden werden. Ferner sollten – beispielsweise auf dem südlichen Parkhof – Ein- und Ausfahrschranken errichtet werden. Letzteres sei jedoch nicht möglich, da die Straßen- und Verkehrsbehörde Hessen Mobil in diesem Fall von erheblichen Rückstaus auf der B 3 ausgehe und etwaige Schranken entsprechend ablehnen würde, sagte Andrea Pfeilsticker von der SPD.

Heftiges Wortgefecht

Überaus emotional diskutiert wurde derweil ein Thema, das besonders den Hallensportlern in der Kreisstadt am Herzen liegt: der Neubau der Nibelungenhalle, den nicht nur Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) als „Superprojekt“ bezeichnete. Mit 30 Ja-Stimmen nahmen die Stadtverordneten die Vorentwurfsplanung des zuständigen Architekturbüros an; einzig Ulrike Janßen (LiZ) stimmte dagegen.

Ihr Ehemann Peter blieb der Abstimmung fern. Er hatte sich im Vorfeld mit Hubert Vettel (FWH), Sonja Eck (SPD) und Karl-Heinz Krauß (FDP) ein heftiges Wortgefecht geliefert. Es begann mit der süffisanten Äußerung des FDP-Mannes, wonach sich ein Basketball-Turnier der Abgeordneten zur Halleneröffnung anbiete. Allerdings müssten dann zwei Parlamentarier wegen der begrenzten Spielerzahl zuschauen. Eigentlich klar, dass damit die Janßens gemeint waren. Beide hatten sich kritisch zu den architektonischen Plänen der Halle, deren rein sportlichem Charakter und der, ihrer Meinung nach, unangemessenen Größe der Tribünen geäußert.

Peter Janßen monierte diesbezüglich das „fehlende Fairplay“ des Kollegen, was wiederum Sonja Eck dazu veranlasste, eine Kurz-Definition des Begriffs zu verlesen. Es folgten zum Teil heftige Vorwürfe, persönliche Erklärungen der Janßens – und ein letztlich doch weitgehend einhelliges Votum. fran

