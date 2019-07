Großer Zirkus in der Kita Marienhaus

Heppenheim.Bei hochsommerlichen Temperaturen fand das Sommerfest in der Kita Marienhaus statt. Die Kinder präsentierten dabei den Eltern, Großeltern und Geschwistern eine Zirkusvorstellung. Nachdem alle Kinder und Erzieher das Publikum mit dem Lied „Hereinspaziert, hereinspaziert“ begrüßt hatten, wurden die Künstler und Artisten von der Zirkusdirektorin Gisela Baron-Ilge in die Manege gerufen. Den Anfang machten die fünf Seiltänzerinnen, die zu Musik von „Mary Poppins“ über die Dächer balancierten. Zauberer Wackelzahn, tollpatschige Löwen und Tigern sowie Clowns mit Wasserspritzpistolen oder auch Gewichtheber hatten ihre Einsätze. Das Publikum hielt den Atem an, als der Fakir Aladdin über Glasscherben lief und die ganz Kleinen mit ihrer Erzieherin eine Schwebenummer zeigten. Zum Abschluss führten die Kinder eine Hula-Hoop-Nummer auf. Nachdem der kleine Clown Pepino die Lichter ausgehen ließ und sein trauriges Lied sang, war die Vorstellung beendet. Die Kinder verließen unter tosendem Applaus die Bühne. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.07.2019