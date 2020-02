Grundkurs in Astronomie

Heppenheim.Die Starkenburg-Sternwarte bietet ab dem Donnerstag, 27. Februar, einen Astronomie-Grundkurs an. An insgesamt zehn Abenden wird wöchentlich donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr ein Bereich der Astronomie vorgestellt. Hierzu ist kein Vorwissen notwendig.

In dem Kurs geht es dabei um grundlegende astronomische Kenntnisse, etwa die Orientierung am Sternenhimmel, den Aufbau des Sonnensystems mit seinen Planeten, das Leben der Sterne und die Entwicklung des Universums. Zum Kursabschluss wird es einen Besuch im Satellitenkontrollzentrum Esoc in Darmstadt geben.

Das Seminar ist für Mitglieder kostenlos, Jugendliche bzw. Erwachsene zahlen eine Teilnahmegebühr. Da die Plätze begrenzt sind, wird eine vorherige Anmeldung unter info@starkenburg-sternwarte.de oder unter 06252/798 844 empfohlen. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.02.2020