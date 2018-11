Grundschullehrer kämpfen für Gleichheit

Bergstraße/Heppenheim.Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat am Dienstag erneut hessenweit für eine gleiche Bezahlung von Grundschullehrern demonstriert. Diese werden landesweit nach der Gehaltstufe A 12 besoldet. Damit rangieren sie unter Lehrkräften aller anderen Schulformen, die nach A 13 entlohnt werden. Für die Gewerkschaft ist eine Angleichung „überfällig“, so Dorothee Jeckel aus dem Kreisvorstand der GEW vor dem Staatlichen Schulamt in Heppenheim.

Gleiches Geld für alle lautet die Forderung, die in diesen Tagen erneut öffentlich von den Lehrervertretern erhoben wird. Warum am 13. November? Weil an diesem Tag die Bezahlung der Grundschullehrer im Vergleich zu ihren Kollegen von Gymnasien, Real- oder auch Förderschulen – auf den Jahresverdienst bezogen – endet. Die Rechnung „Kleine Kinder – kleines Geld“ gehe aber nicht auf, so Jeckel vor rund 30 Demonstranten. Vielmehr müsse das Gehalt an die gestiegenen Anforderungen und den tatsächlichen Wert der frühen Bildung für die Gesellschaft angepasst werden.

Grundlage für lebenslanges Lernen

Die Ausbildung der Grundschulpädagogen dauere ebenso lange, zudem müssten sie eine höhere Pflichtstundenzahl leisten und vergleichsweise heterogene Klassen unterrichten. „Grundschullehrer setzen Inklusion um“, betonte Jeckel. „Sie arbeiten mit Förderschullehrern zusammen und gestalten einen individuellen Unterricht zum Wohle des einzelnen Kindes. In den ersten vier Klassen werden die Grundlagen für das Lernen an weiterführenden Schule und das lebenslange Lernen vermittelt.“ Eine finanzielle Benachteiligung sei daher einer Geringschätzung dieser Arbeit.

Darüber hinaus sehen die Gewerkschaftler in der Anhebung eine Chance, den Beruf für Nachwuchskräfte attraktiver zu machen. Eine Aufwertung von A 12 nach A 13 sei schon deshalb dringend geboten, um dem Mangel an Grundschullehrkräften in Hessen zu begegnen. Sonst käme es zu einer Verschärfung der Arbeits- und Lernbedingungen an Grundschulen, hieß es weiter. Die GEW sorge sich um die Bildungsqualität und befürchte eine schleichende Abwertung der Grundschulpädagogik.

Das Land Hessen verfüge zudem im aktuellen Haushalt über ausreichende Mittel, um die geforderte Aufwertung der Besoldung ohne zusätzliche Steuererhöhungen zu finanzieren, heißt es in einem Flyer der Landesgewerkschaft. Nach Angaben der GEW würde die Gleichstellung rund 70 Millionen Euro kosten. Eine Investition, die sich durch eine pädagogische Qualitätssteigerung bald auszahlen würde. Denn nach wie vor sei die Anzahl nicht fachlich ausgebildeter oder komplett fachfremder Aushilfslehrer an hessischen Grundschulen zu hoch, um die geforderten Bildungsstandards in der Fläche zu gewährleisten.

Andere machen’s vor

A 12 heißt die entsprechende Besoldungsstufe für Grundschullehrer im Beamtenrecht. Das A steht für „Allgemeine Besoldung“. Wer an weiterführenden Schulen unterrichtet, steigt zumeist bei A 13 ein. Das kann rund 500 Euro Unterschied pro Monat ausmachen. Weil in den kommenden Jahren aktuellen Prognosen zufolge bundesweit rund 35 000 Grundschullehrer fehlen werden, setzen einige Bundesländer auf ein höheres Einstiegsgehalt als Lockmittel. So haben unter anderem Brandenburg und Berlin beschlossen, den neu eingestellten Grundschulpädagogen ab 2019 mehr Gehalt zu zahlen. Schleswig-Holstein will die Anhebung stufenweise bis 2026 umsetzen. In Hamburg arbeiten bereits 40 Prozent der Grundschullehrer auf A 13. Die GEW und der Verband Bildung und Erziehung fordern seit Jahren eine bessere Bezahlung.

Hessen wirbt lediglich mit einer Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Durch eine Entlastung der Grundschullehrkräfte sollen diese wieder mehr Zeit für die pädagogische Arbeit haben, ließ ein Sprecher des Wiesbadener Kultusministeriums vor kurzem wissen. Dafür würden zusätzliche Sozialpädagogen eingestellt und die Stellen von Konrektoren und Rektoren besser bezahlt.

Zu wenig für die GEW: „Wir wollen endlich Kekse, nicht nur Krümel“, so Dorothee Jeckel, die in Heppenheim entsprechendes Gewerkschafts-Gebäck mit der Aufschrift „A 13 für alle“ verteilte. Dann überreichte sie dem Kreisvorstand von Bündnis 90/Die Grünen eine Liste mit gut 200 Unterschriften für einen Besoldungswechsel. Empfänger waren Matthias Schimpf und Moritz Müller.

„Wir werden uns in der Kultusministerkonferenz für eine bundesweit einheitliche Regelung für die Bezahlung der Grundschullehrkräfte nach A 13 einsetzen“, sagte Schimpf. Sollte das nicht funktionieren, müsse es einen hessischen Alleingang geben. Nach dem guten Ergebnis bei den Landtagswahlen und der Distanzierung der FDP von einer grünen Politik scheint eine Fortsetzung der schwarz-grünen Regierung in Hessen immer wahrscheinlicher. Die Gewerkschaft hofft weiter, dass ihre Forderung endlich umgesetzt wird.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 16.11.2018