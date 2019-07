Gruppe für Angehörige

Heppenheim.Die Vitos-Klinik in Heppenheim bietet am kommenden Donnerstag, 25. Juli, wieder eine Info-Veranstaltung für Angehörige von Demenzkranken an. Sie findet von 16.30 bis 17.30 Uhr im großen Konferenzraum des Klinikums, Viernheimer Straße 4, statt. „Demenz bedeutet den Verlust von Fähigkeiten wie Erinnerungs- und Orientierungsvermögen. Für pflegende Angehörige ergeben sich dadurch oft Belastungssituationen“, schreibt die Klinik. Bei dem Treffen geht es unter anderem um Diagnose und Behandlungsmöglichkeiten, ambulante und vollstationäre Betreuung, das Beantragen von Leistungen der Pflegeversicherung und die Patientenvollmachten. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.07.2019