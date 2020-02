Gruppenabend am Donnerstag

Bergstraße/Heppenheim.Zum nächsten Gruppenabend trifft sich die Selbsthilfegruppe Atemwegserkrankungen Bergstraße am kommenden Donnerstag, 28. Februar, um 18.30 Uhr im „Haus der Vereine“ in Heppenheim. Der offene Gruppenabend dient dem Erfahrungsaustausch der Mitglieder und findet künftig immer am letzten Donnerstag der geraden Monate statt.

Konkrete Themen sind dabei nicht vorgesehen. Eingeladen sind Betroffene mit Atemwegserkrankungen (Alpha 1-Antitrypsinmangel Asthma, COPD, Lungenemphysem, Lungenfibrose und Bronchiektasie) und deren Angehörige. Die Teilnahme ist kostenfrei. zg

Info: www.atemwegserkrankungen-bergstrasse.de

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 20.02.2020