Gutes Jahr für die Hundefreunde

Heppenheim.Der Verein der Hundefreunde Heppenheim blickt auf ein sportlich erfolgreiches Jahr 2019 sowie viele Turniere und Veranstaltungen auf dem Vereinsgelände zurück. Sein Sportangebot konnte der Verein in den letzten beiden Jahren um die Disziplinen Rally Obedience und Hoopers erweitern. Vorsitzender Christoph Horschler bedankte sich bei der Jahresversammlung bei allen Trainern und Helfern.

Wie alle zwei Jahre stand auch wieder die Wahl des Vorstands an. Die Mitgliederversammlung bestätigte dabei den amtierenden Vorstand im Amt. Damit stehen für die nächsten zwei Jahre erneut Christoph Horschler als Vorsitzender sowie Natascha Fritz als zweite Vorsitzende an der Spitze des Vereins. Die Finanzen bleiben bei Kassenwart Jürgen Horschler.

Kontinuität an der Spitze

Petra Bechler bleibt Schriftführerin, Patrik Neumeister Ausbildungswart für die Übungsleiter und das Training. Jessica Neumeister wurde als Pressewartin und Edeltraud Fritz als Beisitzerin ebenso im Amt bestätigt. Marion Steinle-Ernst (Beisitzerin) und Linda-Christin Schmidt (Platzwartin) waren im vergangenen Jahr zum Vorstand gestoßen und wurden ebenfalls wieder gewählt.

Der Verein freut sich bereits auf das Hunderennen für jedermann, das traditionell an Pfingstsonntag stattfindet. Zudem sind einige weitere Veranstaltungen und Turniere geplant. Interessierte Hundebesitzer sind zu den Übungsstunden auf dem Vereinsgelände am Ratsäckerweg in Heppenheim eingeladen: für Welpen immer freitags ab 17.30 Uhr und für Junghunde und Anfänger immer montags ab 19.30 Uhr. Daneben gibt es zahlreiche Angebote für erwachsene Hunde, etwa Gruppenstunden, Fun-Stunden und natürlich die Sportangebote Agility, Turnierhundesport, Obedience, Rally Obedience und Hoopers. zg

Info: www.hundefreunde- heppenheim.de

