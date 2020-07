Gutscheine für künftige Erstklässler

Heppenheim.Die Idee, die künftigen Erstklässler mit Gutscheinen für einen Leseausweis der Stadtbücherei zu beschenken, stößt in jedem Jahr auf gute Resonanz. Daher bekommen auch in diesem Jahr alle Schulstarter, die in einen Heppenheimer Kindergarten gehen, gegen Ende ihrer Kindergartenzeit einen Gutschein für eine Anmeldung als Leser der Stadtbücherei. Die Verteilung der Gutscheine erfolgt durch die Kindergärten. So können die zukünftigen Erstklässler bereits in den Ferien die Stadtbücherei nutzen und Medien ausleihen. red

