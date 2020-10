Hallen werden geschlossen

Heppenheim.Die Sporthallen, Mehrzweckhallen und Dorfgemeinschaftshäuser in Heppenheim und den Ortsteilen sind ab dem heutigen Samstag, 31. Oktober, geschlossen. Die Schließung gilt laut Stadtverwaltung vorerst bis zum 30. November.

Die Freiluft-Sportanlagen (Starkenburg Stadion, Sportplätze) sind hingegen mit Einschränkungen weiter geöffnet. Dort ist auch Sport in Gruppen noch erlaubt – aber nur kontaktlos. Wie Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) auf Nachfrage dieser Zeitung bestätigt, gilt dies allerdings nur bis zum morgigen Sonntag, 1. November. Am Montag, 2. November, tritt bekanntlich die neue Verordnung des Landes in Kraft. Dann ist sportliche Betätigung nur noch allein, zu zweit oder in zwei Hausständen möglich. fran

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 31.10.2020