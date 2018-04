Harmonie stimmte auf den Advent ein

Langanhaltender Beifall war der Lohn für ein Adventskonzert, das die Chöre des Gesangvereins Harmonie unter der Leitung ihres Dirigenten Tobias Freidhof in der evangelischen Christuskirche gaben. © igiel

Heppenheim.In der bis auf den letzten Platz besetzten Christuskirche stimmte der Gesangverein Harmonie auf die Adventszeit ein. Die Konzertbesucher dankten mit lange anhaltendem Beifall.

Im Dezember 1830 besuchte Felix Mendelssohn-Bartholdy die römische Kirche Trinita dei Monti. In einem Brief an seine Eltern geriet er regelrecht ins Schwärmen: "Da singen französische Nonnen, und es ist

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4459 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.12.2013