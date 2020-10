Haus am Maiberg vor ungewisser Zukunft

Das Haus am Maiberg wurde am 30. September 1955 als Bildungseinrichtung der Diözese Mainz eröffnet. Exakt 65 Jahre später gab die Mainzer Bistumsleitung die Schließung des Hauses zum 31. Dezember 2022 bekannt. Als Akademie für politische und soziale Bildung genießt das Haus am Maiberg über die Grenzen des Bistums hinaus große Anerkennung.