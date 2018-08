Hausbesitzer betrogen

Heppenheim.Die Polizei warnt vor einer dreisten Betrugsmasche, mit der sogenannte „Dachhaie“ in Heppenheim (Kreis Bergstraße) auf Beutezug gegangen sind. So war die mutmaßliche Betrügerbande bei einem 62-Jährigen vorstellig geworden, um sein Dach billig zu reparieren. Mit 1700 Euro Lohn seien die drei Männer schließlich verschwunden. Da sie am nächsten Tag eine Nachzahlung von 600 Euro für ihre Leistungen forderten, klickten die Handschellen bei den drei Tatverdächtigen im Alter zwischen 24 und 27 Jahren. „Der 62-Jährige hatte nämlich inzwischen die Polizei eingeschaltet, weil ihm die Sache komisch vorkam“, berichtet eine Sprecherin des Präsidiums Südhessen.

Nicht nur an der Bergstraße aktiv

In der Nähe entdeckten die Beamten einen türkisfarbenen Bus mit typischem Dachdecker-Werkzeug, in dem vier weitere Männer warteten.

Die Heppenheimer Ermittler gehen davon aus, dass die Bande bereits bei anderen Hausherren aufgetreten ist und nicht nur an der Bergstraße aktiv war. Wer Hinweise zu den sogenannten Dachhaien geben kann, wählt 06252/70 60. sin

