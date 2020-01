Heizung defekt: Kein Unterricht an der Nibelungenschule

Heppenheim.An der Nibelungenschule fällt am Dienstag der Unterricht aus. Grund ist ein Defekt an der Heizungsanlage. Bemerkt wurde das Problem am Montagmittag, wie die Pressestelle des Kreises auf Anfrage mitteilte. Der Kreis ist als Träger für die Schule zuständig. Betroffen von dem Ausfall am Dienstag ist nach Angaben des Kreises lediglich der Unterricht. In Verwaltung und Betreuung könne der Betrieb laufen. Die dafür notwendigen Räumlichkeiten sollen behelfsweise mit Elektroheizkörpern aufgewärmt werden.

Die Reparatur der Heizungsanlage soll heute erfolgen. Läuft alles wie geplant, findet der Unterricht ab Mittwoch wieder statt. hol/BILD: Zelinger

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 14.01.2020