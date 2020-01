Heppenheimer Haus am Maiberg stellt das Jahresprogramm 2020 vor

Heppenheim.Das Haus am Maiberg, die Akademie für politische und soziale Bildung der Diözese Mainz mit Sitz in Heppenheim, sieht sich als Bindeglied zwischen Kirche und Welt. Jetzt hat Akademiedirektor Benedikt Widmaier das Jahresprogramm 2020 vorgestellt. Es umfasst 55 Seminare und Bildungsreisen in den Themenblöcken Demokratieförderung, Erwachsenen- und Jugendbildung sowie internationale Jugendarbeit.

Zur Europäischen Jugendwoche von 25. Juli bis 8. August werden Teilnehmer aus zehn europäischen Ländern sowie Tunesien erwartet. Von 31. Januar bis 2. Februar, unmittelbar nach der Landwirtschaftlichen Woche Südhessen, geht es bei dem Wochenendseminar „Wir haben es satt“ um den Weg zu einer klimaverträglichen Landwirtschaft und Tierhaltung. Die Akademie knüpft damit an die Enzyklika „Laudato si“ von 2015 an, in der Papst Franziskus das Verhältnis des Menschen zur Schöpfung in der Umwelt- und Klimadiskussion beschrieben hat.

Am 4. Februar wird das Haus am Maiberg mit dem Europapreis der Europa-Union ausgezeichnet. Das Innenministerium hat der Akademie zudem für die kommenden Jahre Aufgaben eines offiziellen „Demokratiezentrums“ übertragen. zg

