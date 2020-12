Heppenheims FDP geht mit Ambitionen ins Rennen

Heppenheim.Mit ihrem Fraktionsvorsitzenden Christopher Hörst an der Spitze ziehen Heppenheims Liberale in den Wahlkampf zur Kommunalwahl am 14. März. Mit großer Mehrheit wählten die 22 anwesenden Mitglieder des FDP-Ortsverbandes den 44-Jährigen bei ihrer außerordentlichen Mitgliederversammlung auf den ersten Listenplatz. Auf Hörst folgen sage und schreibe 42 weitere Kandidaten – darunter 13 Frauen und ebenso viele parteilose Bewerber.

Durchaus überraschend ist dabei die Positionierung der parteilosen und politisch bislang noch nicht in Erscheinung getretenen Susanne Marx auf Listenplatz zwei. Alteingesessenen Heppenheimern und Kennern der lokalen Sportszene dürfte Marx jedoch bestens bekannt sein – unter anderem als Jugendtrainerin und Vorstandsmitglied des HC VfL. „Wir kennen und schätzen uns schon seit vielen Jahren. Das persönliche Verständnis war für uns bei der Listenaufstellung wichtiger als eine Parteizugehörigkeit“, sagte Hörst im Anschluss an die Versammlung im Gespräch mit dieser Zeitung.

Auf aussichtsreichen Listenplätzen sind zudem Parteichef und Stadtrat Oliver Wilkening (3), die Stadtverordneten Markus Wilfer (4) und Karl-Heinz Krauß (5), Kreisgeschäftsführerin Corinna Helfert (6) sowie der Vorsitzende der Jungliberalen, Ole Wilkening (7), zu finden. Übrigens: Auch Wilfer und Krauß sind weiterhin keine Parteimitglieder.

Grundsätzlich sei es den Verantwortlichen des Ortsverbandes um Hörst und Wilkening wichtig gewesen, möglichst viele ehrenamtlich engagierte Heppenheimer für eine Kandidatur zu gewinnen, betont das Führungsduo – eine Strategie, die bereits vor fünf Jahren funktioniert hatte. Just in dieser Zeit befand sich der Ortsverband in einer schweren Krise, nachdem eine Gruppe um den damaligen Vorsitzenden Benjamin Kramer und Stadtrat Hubert Vettel (inzwischen Freie Wähler) der Partei den Rücken gekehrt hatten.

„Eigentlich war das damals total verrückt, aber irgendwie auch wahnsinnig spannend“, blickte Wilkening am Donnerstag auf die Gedankenschmiede des Jahres 2015 zurück. „Aber es hat sich gelohnt, weshalb wir die Messlatte jetzt noch einmal erhöht haben“, führte er mit Blick auf das damalige Wahlergebnis aus. Zur Erinnerung: Mit 11,9 Prozent der Stimmen erzielte die Heppenheimer FDP eines der besten Ergebnisse ihrer Geschichte. Infolge dessen stellt die FDP derzeit vier Stadtverordnete sowie einen ehrenamtlichen Stadtrat.

Mit ihren nun insgesamt 43 Kandidaten toppen die Liberalen schon im Vorfeld die Kampagne der Jahre 2015/16, als der Ortsverband 37 Kandidaten aufstellte – exakt so viele, wie die Stadtverordnetenversammlung Sitze hat. Und bestenfalls sollte sich die nochmals vergrößerte Liste dann auch erneut im Wahlergebnis widerspiegeln, ergänzte Hörst – ohne Wunschzahlen zu nennen. Allerdings kündigte er an: „Wir wollen noch stärker und ambitionierter sein.“

In den sozialen Netzwerken ließ er im Anschluss an die Versammlung gar die Aussage folgen: „Jetzt gilt es, gemeinsam für unsere Stadt das beste Ergebnis zu holen und dann bis 2026 Verantwortung zu übernehmen.“ Eine Formulierung, die durchaus Raum für Spekulationen bietet. Auf Anfrage beteuert Hörst jedoch: „Für mich übernimmt man schon Verantwortung, wenn man in ein politisches Gremium gewählt wird.“ Für mögliche Koalitionsaussagen sei es hingegen noch viel zu früh. „Dafür muss man erst einmal abwarten, wer überhaupt in die nächste Stadtverordnetenversammlung einzieht.“ Grundsätzlich stünde die FDP aber immer für konstruktive Gespräche bereit.

Aufhorchen ließen auch Hörsts Äußerungen zu den beiden Hauptamtlichen im Heppenheimer Rathaus. Während er sich von Bürgermeister Rainer Burelbach (CDU) „etwas mehr Seele zum Wohle der Stadt“ wünscht – „nicht alles ist mit Zahlen zu regeln“ –, lobte der Spitzenkandidat der Liberalen die Erste Stadträtin Christine Bender (SPD) als „äußerst angenehme und konstruktive Person.“ fran

