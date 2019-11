Hepprumer Fastnacht startet erstmals mit einer Party

Heppenheim.Dass Heppenheim eine Fastnachtshochburg ist, zeigt jedes Jahr der weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Umzug. Die „Hepprumer Fastnacht“ beginnt aber bereits im November – und das in diesem Jahr nicht nur für die zahlreichen Aktiven der Heppenheimer Saal- und Straßenfastnacht.

Mit einer Party am Jokusbrunnen möchten die Fastnachter am 15. November für jedermann die fünfte Jahreszeit eröffnen. Zugmarschall Norbert Weiser hat dazu alle Heppenheimer Fastnachtsgruppierungen versammelt, und diese haben ein buntes Programm vorbereitet.

Am 15. November um 19.11 Uhr beginnt die Party am Jokusbrunnen auf dem Graben. Die Organisatoren haben den Freitag als Kampagneneröffnung gewählt, so dass möglichst viele Menschen die Möglichkeit haben sollen, mitzufeiern. Auf einer extra aufgebauten Bühne wird ein närrisches Programm präsentiert.

Neben dem Zugkomitee, dem Jugendkomitee und dem/der Schirmherr/in begleitet der Musikzug Starkenburg die Vereine und Gruppierungen. Mit dabei sind alle, die in Heppenheim im Saal oder auf der Straße Fastnacht feiern: Die FG Bottschlorum, die Habafa, der katholische Frauenbund, die Hutzelschweiz, die Kolpingfamilie, die Erscheinung des Herrn-Fastnachter, der „bunte Abend“ des SV Erbach, die Kernbejer-Buwe, die Lebenshilfe, die Kerschhaiser Jugend, das alte Liedgut Kirschhausen, die Feuerwehr Wald-Erlenbach und die Veggelsbecher sind am Treiben vor und auf der Bühne mit einer Abordnung vertreten. Dabei geht es vierfarbbunt zu. Tänzerische und musikalische Darbietungen werden umrahmt von der einen oder anderen Büttenrede sowie Sketchen. An das Programm schließt sich Party- und Karnevalsmusik an.

„Wir wollen an diesem Abend zeigen, wie vielfältig die Hepprumer Fastnacht ist, und freuen uns über jeden, der mit uns die fünfte Jahreszeit bei dieser Party eröffnen möchte“ so Zugmarschall Weiser. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 06.11.2019